Мужчина отправлен на принудительное лечение за убийство соседки в Нижегородской области из-за земельного спора Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина отправлен на принудительное лечение после убийства соседки в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 2 февраля 2018 года.

Следствием и судом было установлено, что вечером 17 марта 2017 года в с. Замятино злоумышленник, дождавшись, когда соседка выйдет из бани, напал на женщину и нанес ей множественные удары по голове, предположительно, поленом. Потерявшую сознание 48-летнюю потерпевшую он перетащил в крытый двор ее дома, обмотал шею шнуром и подвесил к балке, инсценируя самоубийство. После этого, похитив золотые изделия женщины и ее сотовые телефоны, злоумышленник выехал в Арзамас.

Следователи СК установили, что между фигурантами сложились длительные неприязненные отношения из-за земельного спора. Их домовладения располагаются на соседних земельных участках, границы которых они оспаривали.

Уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины рассматривалось по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Согласно заключению проведенной в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизы установлено, что у мужчины выявлены признаки хронического психического расстройства, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.