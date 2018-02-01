"Благодаря "Народному контролю" стало удобнее находить проблемные места и решать их точечно", - Владимир Исаев Общество

"Благодаря "Народному контролю" стало удобнее находить проблемные места и решать их точечно", - считает глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев.

Как сообщила пресс-служба горадминистрации, 2 февраля 2018 года в 17:00 в администрации Советского района Владимир Исаев вручит подарок самому активному участнику форума в рамках проекта "Народный контроль".

По условиям победителем промежуточного этапа проекта становится житель, сэкономивший больше всего денежных средств в городском бюджете. Им стала Надежда Панова. Она живет по ул. Васюнина, 7 корп. 3. С помощью дочери обращалась к администрации на форуме несколько раз. Самое первое обращение было незамедлительно передано подрядчику, однако действий по очистке не последовало. Подрядчик был оштрафован.

"Надежда Кузьминична обратилась к нам во второй раз. Я выехал на место, вызвал представителя подрядной организации. Подрядчик снова был оштрафован. И уже в этот же день они вычистили двор до асфальта. Это говорит о том, что "Народный контроль" работает. Мы вместе чистим улицы и экономим городской бюджет. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто нам пишет о своих проблемах. Пускай порой не получается молниеносно почистить дорогу по тому или оному адресу, но, благодаря "Народному контролю" стало более удобно находить проблемные места и решать их точечно", - рассказал Исаев.

Отмечается также, что на сайте администрации работа форума "Народный контроль" будет продолжена. Следующее промежуточное подведение итогов – середина февраля 2018 года.