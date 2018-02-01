Экс-управляющая филиалом Россельхозбанка в Нижегородской области приговорена к 2,5 годам колонии Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-управляющая филиалом Россельхозбанка в Воскресенском районе Нижегородской области осуждена на 2,5 года колонии общего режима за мошенничество с кредитами.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, по данным судебного следствия, с января 2013 года по май 2015 года управляющая оформляла документы на подставных лиц для получения кредитов. Деньги по 22 кредитам были перечислены банком на пластиковые карты клиентов банка, которыми осужденная завладела, пользуясь доверительными с ними отношениями. Потом похищенные средства обналичивались в банкоматах Нижегородской области.

Уголовное дело рассматривалось по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму более 12 млн рублей. В счет удовлетворения иска судом обращено взыскание на две квартиры и автомобиль.

Приговор в законную силу не вступил.