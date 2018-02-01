Нижегородская Гострудинспекция оштрафовала ЧОП "Леон К.Б." за нарушения в оплате работы сотрудника Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская Гострудинспекция оштрафовала на 30 тысяч рублей частное охранное агентство (ЧОП) ООО "Леон К.Б." за нарушения в оплате работы сотрудника. Об этом сообщается на сайте ведомства 2 февраля 2018 года

Согласно информации, охранник обратился в Гострудинспекцию с заявлением о нарушении его трудовых прав в части оплаты сверхурочной работы. После проверки, было установлено, что охранник привлекался к работе в выходные дни без личного согласия в письменном виде.

Оплата этих дней была произведена с нарушением сроков. Денежная компенсация за задержку выплат не начислялась.