Нижегородская Гострудинспекция оштрафовала ЧОП "Леон К.Б." за нарушения в оплате работы сотрудника

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Нижегородская Гострудинспекция оштрафовала на 30 тысяч рублей частное охранное агентство (ЧОП) ООО "Леон К.Б." за нарушения в оплате работы сотрудника. Об этом сообщается на сайте ведомства 2 февраля 2018 года
Согласно информации, охранник обратился в Гострудинспекцию с заявлением о нарушении его трудовых прав в части оплаты сверхурочной работы. После проверки, было установлено, что охранник привлекался к работе в выходные дни без личного согласия в письменном виде.
Оплата этих дней была произведена с нарушением сроков. Денежная компенсация за задержку выплат не начислялась.
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