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Общество

Бывший нижегородский министр Сергей Кучин начал работу в ИК "АСЭ" с 1 февраля

02 февраля 2018 13:14  [214] Общество
Сергей Кучин

Сергей Кучин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Бывший и.о. министра информационных технологий и связи Сергей Кучин начал работу в АО ИК "АСЭ" (бывший НИАЭП) с 1 февраля 2018 года. Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети.

С начала месяца Кучин занял в компании пост заместителя директора по системной инженерии и информационным технологиям.

Напомним, врио губернатора Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру облправительства и назначил Сергея Ефимова и.о. министра информационных технологий. Позднее стало известно, что Кучин планирует продолжить работу в Нижнем Новгороде.

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