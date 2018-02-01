Бывший нижегородский министр Сергей Кучин начал работу в ИК "АСЭ" с 1 февраля

Сергей Кучин
Фото:
Бывший и.о. министра информационных технологий и связи Сергей Кучин начал работу в АО ИК "АСЭ" (бывший НИАЭП) с 1 февраля 2018 года. Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети.
С начала месяца Кучин занял в компании пост заместителя директора по системной инженерии и информационным технологиям.
Напомним, врио губернатора Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру облправительства и назначил Сергея Ефимова и.о. министра информационных технологий. Позднее стало известно, что Кучин планирует продолжить работу в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+