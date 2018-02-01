Полиция просит помощи в поисках пропавшего в мае 2017 года нижегородца Александра Курилова Происшествия

Александр Курилов Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в мае 2017 года нижегородца Александра Курилова. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Нижегородской области 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, мужчина перестал выходить на связь с родственниками, и на данный момент его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 173 см, среднее телосложение, светлые длинные волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрам на правой руке. На момент исчезновения был одет в черные джинсы, голубую рубашку, жилет цвета "хаки", кроссовки.

Сотрудники УМВД России по г. Нижнему Новгороду просят граждан, которым что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого или обстоятельствах его исчезновения, сообщить телефонам 8-950-354-91-54, 8 (831) 268-61-10 или по каналу связи "02".