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Происшествия

СК задержал подозреваемого по делу о найденном теле женщины в подвале дома в Павлове Нижегородской области

02 февраля 2018 13:31  [260] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Павлово Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве сожительницы, совершенном летом 2017 года. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 2 февраля 2018 года.

По версии следствия, в июне прошлого года в квартире на ул. Суворова произошла ссора между сожителями. Мужчина задушил 42-летнюю потерпевшую. Для сокрытия совершенного он спустил тело погибшей в подвал съемной квартиры, где закопал вместе с сумкой, в которой находились ее личные вещи и документы. Потом он стал жить в другой съемной квартире в Павлово.

В январе 2018 года следователи обнаружили тело женщины в подвале и возбудили по этому факту уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В рамках расследования была установлена личность 37-летнего сожителя, он был задержан. Вину в совершении убийства мужчина признал и был арестован.

При допросе он пояснил, что погибшая нигде не работала, не отказывалась от алкогольных напитков. В тот день он попытался вразумить сожительницу, но в ходе ссоры совершил преступление. Ранее он уже был судим. Расследование продолжается.

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