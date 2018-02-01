Фабрика в г.о. Бор Нижегородской области оштрафована на 150 тысяч рублей за сброс сточных вод Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Борская фабрика валяной обуви" (Бор, Нижегородская область) оштрафована на 150 тысяч рублей за сброс сточных вод. Об этом сообщается на сайте региональной межрайонной природоохранной прокуратуры 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, при проверке сотрудники прокуратуры установили, что фабрика сбрасывала в болото в п. Неклюдово и реку Везлома воды c превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Также у предприятия не были оформлены необходимые для сброса воды документы.

С целью устранения нарушений природоохранный прокурор внес руководителю ОАО "Борская фабрика валяной обуви" представление. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сейчас фабрика получила разрешение на пользование водным объектом для сброса сточных вод, а также разработала комплекс мероприятий для предотвращения сброса вод с превышением нормативов.

СПРАВКА:

ОАО "Борская фабрика валяной обуви" основана в 1932 году. Производит войлоки различного назначения из овечьей шерсти, а также валенки и банные принадлежности.