Автоломбард: Преимущества и недостатки покупки машины в автоломбарде

Покупка транспортного средства - достаточно затратное мероприятие. Но существует достаточно выгодный способ его приобретения - в автоломбарде. Это хороший способ осуществить такую процедуру, как выкуп автомобилей в екатеринбурге на выгодных условиях. У этого вида приобретения есть свои преимущества и недостатки.

Основные преимущества автоломбарда.



Несомненным преимуществом покупки автомобиля в автоломбарде является достаточно приемлемая цена. Цена в ломбарде как правило ниже по нескольким причинам. В первую очередь владельцам автоломбарда необходимо вернуть деньги в оборот, так же на цену влияет тот факт, что заем предоставляется, как правило, не в 100%-ном размере реальной стоимости авто.

В автоломбарде есть вероятность встретить редкие мировые марки автомобилей, которые не так часто продаются по объявлению и в автосалонах.

Скорость оформления сделки приятно отличается от подобной процедуры в автосалонах. Оформление как правило не займет много времени. Автомобиль, находящийся в залоге в автоломбарде, в большинстве случаев уже полностью снят с учета и подготовлен к продаже. Не придется стоять в многочасовых очередях в ГИПДД. Покупая автомобиль в ломбарде, скорее всего не надо переживать за его техническое состояние. При оформлении займа, каждый автомобиль проходит обязательную экспертную оценку состояния и износа.

Но, несомненно присутствуют и минусы приобретения транспорта в ломбарде.

Первый и основной недостаток - риск оказаться в автоломбарде с плохой репутацией. Чтобы этого избежать, необходимо собрать информацию о ломбарде. Достаточно прочитать отзывы в интернете. Ломбард, имеющий хорошую репутацию, не будет торговать неисправными и криминальными автомобилями. Можно запросить у владельцев ломбарда документы на автомобиль, добросовестные продавцы всё предоставят в кратчайшие сроки.

Второй недостаток - это то, что автомобиль, купленный в автоломбарде, был в эксплуатации. И какой бы не выгодной была покупка, если планируется поездка за рубеж, надо помнить, что состояние транспортного средства должно находиться в соответствии с европейскими стандартами.

Покупать автомобиль лучше в проверенных автоломбардах с хорошей репутацией.

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