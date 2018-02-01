"Мехуборка регионы" намерено вложить 1,6 млрд рублей в строительство полигона ТКО в Арзамасском районе Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Мехуборка регионы" намерено вложить 1,6 млрд рублей в строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета Нижегородской области 2 февраля 2018 года.



Инвестсовет одобрил предложение компании заключить концессионное соглашение на реализацию данного проекта, однако предварительно будет проводиться конкурс, поскольку альтернативные предложения ранее поступили от ООО "Экологические системы" (дочерняя компания корпорации "ГазЭнергоСтрой") и ООО "ЭкоТех". Срок действия концессионного соглашения должен составить 25 лет.



"Так как по данному району у нас уже есть конкурентные предложения, мы переходим к конкурсным процедурам. Эти три инвестора при желании могут участвовать, и мы отберем конкурентоспособную компанию, которая построит нам мусороперерабатывающий комбинат в соответствии с экологическими нормами", - отметил заместитель министра земельных и имущественных отношений области Александр Кононов.



Напомним, в настоящее время минэкологии региона проводит конкурсы на осуществление деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Всего планируется выбрать девять региональных операторов - на девять разных зон. На обслуживание двух зон – второй и четвертой – регоператором выбрано ЗАО "Управление отходами-НН".