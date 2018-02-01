Концерт к 75-летию победы в Сталинградской битве пройдет в Нижнем Новгороде 3 февраля Общество

Митинг-концерт "Россия в моем сердце" пройдет в Нижнем Новгороде 3 февраля. Об этом пресс-служба НРО "Единой России" сообщила 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, ожидается, что в мероприятии перед Нижегородской ярмаркой примут участие около полутора тысяч активистов партии.

Мероприятие приурочено к 75-летию победы в Сталинградской битве. По данным организаторов (НОО "Нижегородский волонтер"), на Нижегородской ярмарке соберется порядка пяти тысяч патриотов-нижегородцев, представителей общественных и ветеранских организаций, Общероссийского народного фронта, прогрессивная молодежь, волонтеры, рабочие заводов и предприятий нашей области, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны.

"Сегодня, когда наша страна находится под давлением со стороны стран Европы и США, быть вместе особенно важно для всех нас. Нас стараются сломить по всем возможным фронтам. Так давайте придем на Нижегородскую ярмарку и скажем всем: "Мы не согнулись под давлением, как и наши предки, мы выстояли", - заявили в общественной организации.