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Общество

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Нижегородской области 3-4 февраля

02 февраля 2018 14:49  [186] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Нижегородской области 3-4 февраля. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, 2 февраля сохранится повышенный фон атмосферного давления со слабым ветром. Максимальная температура составит -7°…-9°, ночью подморозит до -10°…-12°, на востоке области при прояснениях ожидается до -15°.

3-4 февраля к центру России подойдет циклон с Атлантики. В связи с этим прогнозируется неустойчивая, облачная погода. Температура при южном порывистом ветре начнет повышаться до 0°, 4 февраля местами слабые оттепели до +1°, в ночные часы слабо-отрицательный фон. Небольшой снег в ночь на воскресенье сменят снегопады разной интенсивности, метели, заносы. Ожидаются мокрый снег, гололедные явления и плохая видимость.

5 февраля столбики термометров перейдут в область отрицательных значений. Снег прогнозируется кратковременным. 6 февраля, максимальная температура будет около -5°, к ночи воздух выхолодится до -10°, при прояснениях к середине рабочей недели до –15°…-17°, днем -10°. Скользко.

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