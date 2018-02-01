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Общество

Нижегородское правительство намерено направить 488 млн рублей на строительство подъезда к п. Теша в Навашинском г.о.

02 февраля 2018 14:57  [1287] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено направить 488 млн рублей на строительство подъезда к п. Теша в Навашинском г.о. Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета региона 2 февраля 2018 года.

Совет рассмотрел и одобрил две заявки Главного управления автомобильных дорог региона на выделение земельных участков в Навашинском г.о. и г.о.г. Кулебаки для строительства подъездной дороги к поселку от автодороги Владимир-Муром-Арзамас. Площадь обоих участков составляет почти 44 га.

Для реализации проекта из областного бюджета планируется выделить 488 млн рублей. ГУАД рассчитывает построить дорогу за 11 месяцев.

Напомним, план по строительству сельских дорог в Нижегородской области на 2018 год сократился почти на 70% по сравнению с 2017 годом. В текущем году в области планируется построить дороги к 11 населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с дорожной сетью. Должно быть введено 14,6 км сельских дорог. Сообщалось, что строительство будет вестись на 20 объектах.

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