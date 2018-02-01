Суд обязал нижегородского неплательщика алиментов заплатить неустойку в 4,9 млн рублей Общество

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Суд обязал нижегородского неплательщика алиментов заплатить неустойку в 4,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте нижегородского областного суда 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, гражданка обратилась с иском о задолженности по алиментам и их несвоевременной выплате. Свои требования она мотивировала тем, что с ответчика в ее пользу взысканы алименты в размере четверти части всех видов заработка ежемесячно на содержание ребенка. Ответчик несвоевременно и в неполном объеме производил уплату алиментов, длительное время уклонялся от уплаты алиментов, за что был осужден приговором суда.

Размер задолженности по алиментам за 14 лет составил более 377 тысяч рублей. Истец просила взыскать с ответчика в свою пользу указанную сумму, а также неустойку за несвоевременную уплату алиментов в размере более 4,7 млн рублей. Взыскание алиментов осуществлялось судебным приставом-исполнителем.

В силу закона плательщик алиментов, виновный в несвоевременной их уплате, уплачивает неустойку в размере половины от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, в связи с чем требования истицы в данной части признаны обоснованными.

Решением мирового судьи размер задолженности ответчика по уплате алиментов за 14 лет определен в размере 443 тысяч 697 рублей. Также с ответчика в пользу истца взыскана неустойка за несвоевременную уплату алиментов за 14 лет в размере 4,9 млн рублей. Решение в законную силу не вступило.