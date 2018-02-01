Суд оштрафовал подравшихся супругов в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд оштрафовал подравшихся супругов в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте областного суда 2 февраля 2018 года.

В материалах дела говорится, что 22 января между супругами произошел конфликт. Муж трижды ударил жену кулаком по голове, а она его один раз ногой в пах.

В отношении каждого из супругов были составлены протоколы об административном правонарушении по ст.6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Супруги вину признали, раскаялись в совершенных правонарушениях.

Каждый супруг был оштрафован на 5 тысяч рублей. Постановления в законную силу не вступили.