Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2018 18:34  [138] Более 12 тысяч куб. м снега вывезено с улиц Канавинского района Нижнего Новгорода 29 января – 2 февраля
02 февраля 2018 18:24  [654] Администрация Дзержинска Нижегородской области оценила уборку снега в городе "на четверку"
02 февраля 2018 18:16  [140] "Ледовая обстановка на Оке и Волге нестабильна в связи с погодными условиями", - Никита Беляев
02 февраля 2018 18:14  [160] Нижегородская администрация просит убрать автомобили с проезжей части в ночь на 3 февраля для уборки снега
02 февраля 2018 17:52  [155] Нижегородская Гострудинспекция в 2017 году оштрафовала предприятия на 45,3 млн рублей
02 февраля 2018 17:15  [193] МЧС прогнозирует возникновение ЧС в Нижегородской области из-за снегопада 4-5 февраля
02 февраля 2018 17:07  [182] Нижегородское ГУ МВД в январе 2018 года вынесло заключения об отсутствии гражданства РФ у трех граждан
02 февраля 2018 16:20  [887] Нижегородский филиал Россельхозбанка присоединился к благотворительной акции Российского детского фонда
02 февраля 2018 16:14  [254] Специалисты начали восстановление деформационного шва на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде
02 февраля 2018 16:02  [487] Нижегородский инвестсовет одобрил выделение 10 га земли для строительства газопровода в Богородском районе
Общество

Нижегородский филиал Россельхозбанка присоединился к благотворительной акции Российского детского фонда

02 февраля 2018 16:20  [887] Общество

Нижегородский филиал Россельхозбанка присоединился к благотворительной акции Российского детского фонда. Об этом пресс-служба банка сообщила 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, что банк будет вручать сертификат участия в акции каждому, кто внес на счет Российского детского фонда 5 тысяч рублей. В качестве подарка благотворители получат памятную монету Банка России "Подари добро детям".

За более подробной информацией можно обратиться в офис Нижегородского филиала АО "Россельхозбанк" по тел.: (831) 421-64-15 или по адресу: Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 3.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph