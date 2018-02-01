Нижегородский филиал Россельхозбанка присоединился к благотворительной акции Российского детского фонда Общество

Нижегородский филиал Россельхозбанка присоединился к благотворительной акции Российского детского фонда. Об этом пресс-служба банка сообщила 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, что банк будет вручать сертификат участия в акции каждому, кто внес на счет Российского детского фонда 5 тысяч рублей. В качестве подарка благотворители получат памятную монету Банка России "Подари добро детям".

За более подробной информацией можно обратиться в офис Нижегородского филиала АО "Россельхозбанк" по тел.: (831) 421-64-15 или по адресу: Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 3.