Нижегородский филиал Россельхозбанка присоединился к благотворительной акции Российского детского фонда. Об этом пресс-служба банка сообщила 2 февраля 2018 года.
Согласно информации, что банк будет вручать сертификат участия в акции каждому, кто внес на счет Российского детского фонда 5 тысяч рублей. В качестве подарка благотворители получат памятную монету Банка России "Подари добро детям".
За более подробной информацией можно обратиться в офис Нижегородского филиала АО "Россельхозбанк" по тел.: (831) 421-64-15 или по адресу: Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 3.
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