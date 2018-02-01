Нижегородское ГУ МВД в январе 2018 года вынесло заключения об отсутствии гражданства РФ у трех граждан Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области в январе 2018 года вынесло заключения об отсутствии гражданства РФ у трех граждан. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве 2 февраля.



Согласно информации, проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства РФ, осуществляется по заявлению лица, по инициативе полномочного органа или иного государственного органа.



В январе 2018 года управление исполнило 142 запроса по вопросам гражданства и вынесло три заключения о его отсутствии у граждан, ранее получивших паспорта гражданина РФ. За весь 2017 год было отработано 1 564 запроса и вынесено 15 заключений об отсутствии гражданства РФ.



Напомним, в конце января стало известно, что депутат Законодательного собрания Нижегородской области от ЛДПР Владислав Атмахов получил уведомление от полиции об отсутствии у него гражданства России. С этим решением он не согласился и заявил, что будет оспаривать его в суде.