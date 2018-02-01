Нижегородская Гострудинспекция в 2017 году оштрафовала предприятия на 45,3 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская Гострудинспекция в 2017 году оштрафовала на 45,3 млн рублей предприятия региона за нарушения охраны труда. Об этом сообщается на сайте инспекции 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, в 2017 году инспекторы провели 2 181 проверку предприятий и организаций всех форм собственности. В 1 485 проверках были выявлены нарушения трудового законодательства.

В ходе проведенных проверок выявлено 3 137 нарушений законодательства о труде и охране труда. Было отстранено от работы 178 работников из-за отсутствия обучения и инструктажа по охране труда.

По результатам проведенных проверок было выдано 683 предписания, в том числе о запрещении к использованию средств индивидуальной и коллективной защиты работников – 16, об отстранении от работы лиц в связи с непрохождением подготовки по охране труда – 15. Наложено 2 331 административное взыскание на должностных и юридических лиц.