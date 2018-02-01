Нижегородская администрация просит убрать автомобили с проезжей части в ночь на 3 февраля для уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит убрать автомобили с проезжей части улиц города в ночь на 3 февраля для эффективной уборки снега. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, вывоз снега запланирован с 19:00 2 февраля до 7:00 3 февраля. Уборка снега плужно-щеточными машинами начинается после того, как толщина слоя осадков достигает четырех - пяти см. Сразу после этого производится посыпка противогололедными материалами. Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается циклы повторяются необходимое до полной уборки снега количество раз. В соответствии с регламентом уборка улиц не производится в часы пик в утреннее и вечернее время, чтобы не создавать заторов на дорогах.

По данным администрации, в Автозаводском районе вывоз снега запланирован на ул. Монастырка и ул. Фучика; в Канавинском районе на ул. Совнаркомовская, ул. Должанская, ул. Керченская, Ярмарочный проезд, пер. Портовый, ул. Кузбасская (кучи снега), ул. Гордеевская, 54А (кучи снега), ул. Лесной городок и ул. Ухтомского; В ленинском районе на пр. Ленина, бульваре Заречный, ул. Молитовская, ул. Дружбы, ул. Кировская, ул. Июльских дней, ул. Баумана, ул. Попова; в Московском районе на ул. Черняховского, ул. Баранова, ул. Куйбышева, ул. Народная и Сормовском и Московское шоссе; в Нижегородском районе на ул. Большая Печёрская, ул. Минина, ул. Большая Покровская (верх), ул. Малая Покровская, ул. Сергиевская, ул. Гоголя, ул. Нижегородская, пл. Горького (+парковка), ул. Академика Блохиной, ул. Обозная, ул. Октябрьская, ул. Нестерова (от ул. Ковалихинской), ул. Горького (от пл. Свободы до пл. Сенная), ул. Малая Ямская, ул. Пискунова, пер. Чернопрудский, ул. Володарского, ул. Родионова, Казанском шоссе, ул. Бринского, ул. Деловая; В Приокском районе на Пр. Гагарина, ул. Горная, ул. Военных комиссаров; в Советском районе на ул. Невзоровых, ул. Ошарская, д. 88, ул. Ванеева, д. 231, ул. Козицкого, Молитовском мосте, Окском съезде, ул. Бекетова, пр. Гагарина, ул. Рокоссовского, ул. Ижорская, ул. Ивлиева; в Сормовском районе на бульваре Юбилейный, ул. Энгельса, ул. Карпинского, сквер Метеор, ул. Коминтерна, ул. Льва Толстого, ул. Васенко и ул. Щербакова.

Как отмечает основатель Нижегородской школы высшего водительского мастерства, президент федерации автомобильного спорта Нижегородской области Вадим Баханов, принимавший участие в ночном инспекционном объезде города, коммунальные службы действительно оперативно убирают снег как с центральных магистралей, так и со вспомогательных дорог.

"Мы наблюдали работу большого количества техники, людей в разных районах. Дороги становятся чистыми и широкими. Раньше снег разгребали по сторонам, он так и оставался на обочине. Ночной объезд приятно удивил тем, что снег убирают до бордюров. Не всегда такая ситуация остается к утру, потому, что снега выпадает столько, что коммунальщикам приходится расчищать заново. Мы, жители, не видим этого, а видим лишь результат", - подчеркнул он.

По словам Баханова, приняв участие в ночном объезде с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым, он увидел на практике, что серьезная и глобальная работа по вывозу снега происходит именно ночью.

"Зима – это достаточно сложный период для коммунальных служб, которые должны обеспечить проезд автомобилистам и комфортное передвижение пешеходам в период усиленных и продолжительных снегопадов. Горожане подчас не видят, как проходит организация этой сложной логистической работы. Глава города Владимир Панов принял в свои руки управление городским хозяйством именно в этот тяжелый, но показательный момент. На моей памяти не каждому удается справиться с такой сложной задачей на первых этапах, но ему не понадобилось никакой раскачки. Город убирают от снега круглосуточно, что мне и довелось наблюдать в минувший ночной объезд по снегу", - подытожил Вадим Баханов.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил дорожным службам в усиленном режиме производить снегоуборочные работы. В период с 21 января по 2 февраля 2018 года с городских улиц вывезено более 250 тысяч кубометров снега.