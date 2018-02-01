Администрация Дзержинска Нижегородской области оценила уборку снега в городе "на четверку" Общество

Администрация Дзержинска Нижегородской области оценила уборку снега в городе "на четверку". Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, сегодня глава горадминистрации Виктор Нестеров оценил работу дорожных служб по зимнему содержанию автомобильных дорог. В объезде также приняли участие первый замдиректора департамента городского хозяйства Петр Лунин, начальник управления транспорта и связи Вадим Нанаев, руководитель МП "Город" Арина Ражина.

В ходе объезда Лунин рассказал, что, несмотря на малоснежную зиму, на сегодняшний день с улиц города вывезено более пяти тысяч кубометров снега, помимо этого 1,5 тысячи кубометров вывезено с дворовых территорий. В целом каждую ночь с улиц вывозится до 700-800 кубометров снега, а еще 150-160 кубометров - с остановочных площадок.

"Дорожные службы выполняют свои функции удовлетворительно. Замечания действительно есть и нарекания от населения совершенно справедливы. Сегодня мы увидели, что на основных магистралях дорожное полотно очищено до асфальта. Но глава администрации сделал нам замечания, что в некоторых местах не видно разметки, на некоторых дорогах лежит смет вместе со снегом. Мы будем стараться устранить все замечания в ближайшее время", - сказал Лунин.

Он также добавил, что у жителей не должно быть вопросов по содержанию остановочных площадок: "К девяти часам утра практически все остановки вычищены, посыпаны песко-соляной смесью, убран мусор. Есть проблема с подходами к остановкам, но мы над этим работаем", - сказал он.

В завершение объезда Петр Лунин отметил, что сейчас ожидается приход в город теплого фронта с осадками в виде дождя, возможно обледенение. В связи с этим было проведено совещание с подрядчиками, все дорожные службы проинструктированы и готовы к переменам погоды и новым снегопадам.

В целом глава администрации поставил городским службам "4" за качество очистки от снега городских дорог, но высказал и ряд замечаний: "Центральные дороги содержатся в нормативном состоянии. Есть замечания по содержанию второстепенных дорог и внутридворовых проездов. Сейчас мы вплотную работаем с управляющими компаниями, чтобы упорядочить их работу для того, чтобы они не просто чистили дворовые территории, но и вывозили снег", - сказал Нестеров.

СПРАВКА:

Ежедневно улично-дорожную сеть городского округа обсуживают около 30 единиц специализированной снегоуборочной техники подрядных организаций, МБУ "Город", не считая техники различных домоуправляющих компаний, обслуживающих дворовые территории. За январь с улиц города было вывезено более 5000 кубометров снега (4220 кубометров с дорог, 975 кубометров с остановочных площадок и тротуаров). Еще около 1200 кубометров снега было вывезено предпринимателями с торговых площадей. Для ликвидации зимней скользкости подрядными организациями и МБУ "Город" на дороги и тротуары было высыпано 4500 тонн песко-соляной смеси.