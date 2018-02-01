Путь следования муниципальных маршрутов №№52, 54 и 56 меняется в Нижнем Новгороде с 3 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Путь следования муниципальных маршрутов №№52, 54 и 56 меняется в Нижнем Новгороде с 3 февраля. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Замдиректора департамента транспорта и связи Валерий Лунев отметил, что коррективы в схему движения вносятся для улучшения транспортной доступности нижегородского аэропорта.

"Конечный остановочный пункт автобусов маршрута № 56 переносится со станции "Петряевка" в аэропорт "Стригино". Автобусы на участке от остановки "Проспект Ильича" до остановки "Аэропорт" будут следовать по пр. Ильича, ул. Краснодонцев, пр. Молодежному, дороге от Молодежного проспекта до аэропорта "Стригино", ул. Безводной в обоих направлениях", - уточнил Валерий Лунев.

Кроме того, автобус № 52 на участке от остановки "Академическая" до остановки "Казанское шоссе" будет следовать по улицам Касьянова, Верхнепечерской и Лопатина в обоих направлениях. Автобус № 54 на участке от остановки "Проспект Ильича" до остановки "52 квартал" будет двигаться по пр. Ильича, ул. Краснодонцев и пр. Молодежному также в обоих направлениях. Транспортное обслуживание станции "Петряевка" будет осуществляться автобусами маршрутов №№ 54, 79 и Т-37.

Ранее сообщалось, что муниципальные маршруты Нижнего Новгорода лишатся 133 автобусов на время матчей Чемпионата мира по футболу.