Холодное водоснабжение отключено почти в 80 домах Московского района Нижнего Новгорода из-за планового ремонта 3 февраля Общество

Холодное водоснабжение отключено почти в 80 домах Московского района Нижнего Новгорода из-за планового ремонта 3 февраля Фото: НИА "Нижний Новгород"

Холодное водоснабжение отключено почти в 80 домах Московского района Нижнего Новгорода из-за планового ремонта 3 февраля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте ГО ЧС областного центра.

Согласно опубликованной информации, от холодного водоснабжения отключены 77 жилых домов: по ул. Дежнёва – №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; по ул. Кошелева – №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; по ул. Гастелло – №№ 2, 4, 8, 10, 12, 14; пр. Бурнаковский – №№ 1, 9, 10, 11; по пр. Героев – №№ 2, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17; на Московском шоссе – №№ 111, 113, 117, 137, 139, 139а, 141, 163, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 185, 189, 191, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213; по ул. Люкина – №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ремонтные работы планируется завершить 3 февраля в 24:00 .