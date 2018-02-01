Сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники транспортной полиции задержали вооруженного мужчину в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО 3 февраля 2018 года.

Согласно информации, к полицейским обратился 53-летний гражданин и сообщил, что на площади у Московского вокзала неизвестный мужчина угрожал ему "предметом, похожим на пистолет".

"По горячим следам" сотрудники полиции задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый 28-летний мужчина. У него был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет (предмет направлен на исследование). В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в местном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, что в январе 2018 года житель Нижегородской области приговорён к десяти годам строгого режима за стрельбу по односельчанам