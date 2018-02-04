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Общество

Госжилинспекция выявила более 300 нарушений при проверке домов на наличие наледи и сосулек в Нижегородской области

04 февраля 2018 14:42  [908] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госжилинспекция выявила более 300 нарушений при проверке многоквартирных домов на наличие наледи и сосулек в Нижегородской области. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция Нижегородской области 4 февраля 2018 года.

Согласно информации, в конце января – начале февраля 2018 года специалистами проверено 3 253 многоквартирных дома на наличие наледи и сосулек.

"Нарушения выявили в 306 случаях. К нарушившим организациям применены меры административного воздействия: составлены протоколы, предъявлены штрафные санкции. Все обращения, поступившие по "горячей линии" были оперативно проинспектированы и предприняты меры в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, что МЧС прогнозирует возникновение ЧС в Нижегородской области из-за снегопада 4-5 февраля 2018 года, а также увеличение количества случаев травматизма среди населения, обусловленных падением сосулек и снежных масс с крыш зданий.

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