Госжилинспекция выявила более 300 нарушений при проверке домов на наличие наледи и сосулек в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госжилинспекция выявила более 300 нарушений при проверке многоквартирных домов на наличие наледи и сосулек в Нижегородской области. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция Нижегородской области 4 февраля 2018 года.

Согласно информации, в конце января – начале февраля 2018 года специалистами проверено 3 253 многоквартирных дома на наличие наледи и сосулек.

"Нарушения выявили в 306 случаях. К нарушившим организациям применены меры административного воздействия: составлены протоколы, предъявлены штрафные санкции. Все обращения, поступившие по "горячей линии" были оперативно проинспектированы и предприняты меры в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, что МЧС прогнозирует возникновение ЧС в Нижегородской области из-за снегопада 4-5 февраля 2018 года, а также увеличение количества случаев травматизма среди населения, обусловленных падением сосулек и снежных масс с крыш зданий.