МЧС сообщает о 12 погибших на пожарах по вине нетрезвых лиц в Нижегородской области с начала 2018 года Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС сообщает о 12 погибших на пожарах по вине нетрезвых лиц в Нижегородской области с начала 2018 года. Об этом говорится на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

Согласно опубликованной информации, с начала 2018 года в Нижегородской области из-за неосторожного обращения с огнем произошло 49 пожаров (почти 19% от общего числа пожаров), в том числе два из них – из-за детской шалости с огнем.

"При этом погибло 22 человека, 11 – получили травмы. Еще 21 пожар возник по вине нетрезвых лиц. На таких "пьяных" пожарах с начала текущего года уже погибло 12 человек, еще четверо получили травмы", - говорится в сообщении.

МЧС обращает внимание, что незатушенный окурок, брошенный в комнате, может тлеть от 20 минут до трех часов, а потом стать источником зажигания. "И к смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а продукты горения. Для этого достаточно всего нескольких вдохов, вместе с тем площадь горения может быть относительно небольшой, всего 1-2 кв м", - отмечает МЧС.

Напомним, что мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Краснобаковском районе Нижегородской области 1 февраля 2018 года.