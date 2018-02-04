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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство приятеля из-за ревности

04 февраля 2018 17:25  [758] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство приятеля из-за ревности. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону 4 февраля 2018 года.

По версии следствия, вечером 15 декабря 2017 года в доме по ул. Ангарской Ленинского района между приятелями произошла ссора, в ходе которой 48-летний обвиняемый дважды ударил 45-летнего мужчину ножом в спину, после чего отвел к себе домой и вызвал скорую медицинскую помощь. Последний с полученными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказали помощь, благодаря которой он остался жив.

Конфликт между мужчинами возник из-за того, что потерпевший стал проявлять знаки внимания к сожительнице обвиняемого. На допросе обвиняемый пояснил, что не отрицает факт нанесения телесных повреждений потерпевшему, однако убивать мужчину он не хотел.

В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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