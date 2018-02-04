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Происшествия

Три жительницы Нижегородской области подозреваются в убийстве родственника

05 февраля 2018 09:16  [236] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Три жительницы Нижегородской области подозреваются в убийстве родственника. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, 6 августа 2017 года рыбаки обнаружили тело мужчины со связанными руками в водоеме около с. Румстиха Дальнеконстантиновского района.

Позднее следователи СК и сотрудники полиции задержали подозреваемых по уголовному делу об убийстве. Ими оказались: 59-летняя мать погибшего, 68-летняя тетя и ее 22-летняя внучка, а также двое мужчин 22 и 23 лет. По версии следствия, мать мужчины попросила свою сестру помочь ей лишить жизни сына. Та, в свою очередь, обратилась к внучке, которая совместно с сожителем и его другом согласились выполнить просьбу родственницы. В ночь на 26 июля 2017 года двое мужчин, молодая женщина и мать потерпевшего в квартире дома по пр. Ленина в Арзамасе жестоко избили нетрезвого 40-летнего мужчину, связали ему руки и вывезли на машине в Дальнеконстантиновский район, где, повредив ему ступни ног, утопили в водоеме.

Вину по предъявленному обвинению по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лицу по предварительному сговору) признали только мужчины. Все обвиняемые 30 января 2018 года заключены под стражу.

По предварительным данным, погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и вел асоциальный образ жизни.

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