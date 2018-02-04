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Происшествия

Четыре жительницы Гагино Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в фиктивных займах на 2,7 млн рублей

05 февраля 2018 09:36  [1048] Происшествия

Четыре жительницы Гагино Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве на 2,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 5 февраля 2018 года.

По версии следствия, четыре женщины в возрасте от 46 до 52 лет, одна из которых работала кредитным инспектором в микрофинансовой организации (МФО), в период с октября 2013 года по февраль 2014 года представили в эту же организацию документы на посторонних лиц и оформили 109 фиктивных займов в размере от 10 до 48 тысяч рублей. Общая сумма займов составила более 2,7 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С учетом процентов микрофинансовой организацией заявлен гражданский иск почти на 3 млн рублей. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как отмечает прокуратура, по уголовному делу было допрошено более сотни лиц, на которых были оформлены фиктивные займы. Общий объём уголовного дела составил 34 тома, а одно лишь обвинительное заключение – более полутора тысяч страниц.

Кроме того, одна из обвиняемых, работавшая кредитным инспектором в МФО, обвиняется также в том, что в период с августа по ноябрь 2013 года на рабочем месте присвоила денежные средства в общей сумме 1 млн рублей.

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