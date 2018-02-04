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Происшествия

Около 50 ДТП произошло в Нижнем Новгороде за утро 5 февраля

05 февраля 2018 10:08  [518] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Около 50 ДТП произошло в Нижнем Новгороде за утро 5 февраля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, по данным на 10:00 в областном центре зарегистрировано 49 ДТП, в том числе одна авария с пострадавшим – наезд на пешехода на ул. Фучика в Автозаводском районе.

Кроме того, по словам очевидцев, на ул. Ильинской образовался затор из вставших трамваев. В дежурной части УГИБДД агентству сообщили, что заявок о ДТП в данном районе не поступало.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 09:30 ситуация на дорогах города оценивается в пять баллов. Основные заторы – на пр. Гагарина, на перекрёстке улиц Ванеева и Надежды Сусловой, а также на въезде в город по Казанскому шоссе.

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Теги:
Дороги ДТП
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