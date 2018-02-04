Последние новости рубрики Происшествия
05 февраля 2018 12:28  [85] Два ребёнка пострадали в ДТП в Володарске Нижегородской области 4 февраля
05 февраля 2018 12:02  [137] Мансарда дома на площади 250 кв. метров сгорела в Нижнем Новгороде 4 февраля
05 февраля 2018 10:29  [212] Следователи завершили расследование дела об изнасиловании женщины на пр. Ленина в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 10:08  [525] Около 50 ДТП произошло в Нижнем Новгороде за утро 5 февраля
05 февраля 2018 09:36  [1043] Четыре жительницы Гагино Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в фиктивных займах на 2,7 млн рублей
05 февраля 2018 09:16  [235] Три жительницы Нижегородской области подозреваются в убийстве родственника
04 февраля 2018 17:25  [1188] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство приятеля из-за ревности
04 февраля 2018 16:00  [1238] МЧС сообщает о 12 погибших на пожарах по вине нетрезвых лиц в Нижегородской области с начала 2018 года
03 февраля 2018 15:57  [2749] Сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину в Нижнем Новгороде
02 февраля 2018 17:56  [852] Подозреваемый в убийстве таксиста в Нижнем Новгороде арестован
Происшествия

Следователи завершили расследование дела об изнасиловании женщины на пр. Ленина в Нижнем Новгороде

05 февраля 2018 10:29  [212] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи завершили расследование дела об изнасиловании 39-летней женщины на пр. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 5 февраля 2018 года.

По версии следствия, в августе 2017 года возле одного из домов по пр. Ленина в Нижнем Новгороде 22-летний обвиняемый подошёл к незнакомой 39-летней женщине и стал оказывать ей знаки внимания. Не получив ответа, мужчина избил потерпевшую, после чего, сдавив руками горло и угрожая убийством, изнасиловал её.

Как отмечает СУ СК, от очевидцев происшествия были "попытки скрыть от органов предварительного следствия истинные обстоятельства совершения преступления". Мужчине предъявлено обвинение. Вину он не признал. Подозреваемый не трудоустроен, ранее был судим по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) направлено прокурору Ленинского района для утверждения обвинительного заключения.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде04 февраля 2018Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph