Следователи завершили расследование дела об изнасиловании женщины на пр. Ленина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи завершили расследование дела об изнасиловании 39-летней женщины на пр. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 5 февраля 2018 года.

По версии следствия, в августе 2017 года возле одного из домов по пр. Ленина в Нижнем Новгороде 22-летний обвиняемый подошёл к незнакомой 39-летней женщине и стал оказывать ей знаки внимания. Не получив ответа, мужчина избил потерпевшую, после чего, сдавив руками горло и угрожая убийством, изнасиловал её.

Как отмечает СУ СК, от очевидцев происшествия были "попытки скрыть от органов предварительного следствия истинные обстоятельства совершения преступления". Мужчине предъявлено обвинение. Вину он не признал. Подозреваемый не трудоустроен, ранее был судим по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) направлено прокурору Ленинского района для утверждения обвинительного заключения.