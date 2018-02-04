Посвящённые дню памяти Александра Пушкина мероприятия пройдут в Нижегородской области 10 февраля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Посвящённые дню памяти Александра Пушкина мероприятия пройдут в Нижегородской области 10 февраля. Об этом сообщает музей-заповедник "Болдино" 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, в день памяти поэта в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино" в родовой усадьбе Пушкиных в 14:30 пройдет лития, в 15:00 начнется праздничная программа. В выставочном зале музея выступят артисты Нижегородской филармонии: Нина Астафьева (вокал), Виктор Любимов (альт), Анна Тарнава (фортепиано). В программе - инструментальные и вокальные произведения русских композиторов XIX века. Вход свободный.

Кроме того, в этот день торжества также пройдут в музее Пушкина в Нижнем Новгороде. В рамках мероприятия почтить память поэта придут писатели, артисты, художники, журналисты, краеведы, ученые, педагоги и музыканты. Нижегородский музей Пушкина вместе с Союзом литераторов представит собравшимся планы Пушкинского клуба на 2018 год. Встреча начнется в 15:00 концертом "Пушкинская эпоха в музыке" вокальной студии "Мелодия" и выпускников нижегородской консерватории им. М.И. Глинки. Романсы на стихи и музыку современников А.С. Пушкина исполнят: Людмила Андреева (сопрано), Александр Андреев (бас-баритон), Анна Мариниченко (меццо-сопрано), Татьяна Николаева (гусли).Концертмейстер: Ольга Мечетнер. Вход также свободный.

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СПРАВКА:

10 февраля 1837 года Александр Пушкин скончался от смертельной раны, полученной на дуэли. В историю российской и мировой культуры он вошел как великий поэт и реформатор русского языка.