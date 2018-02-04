Мансарда дома на площади 250 кв. метров сгорела в Нижнем Новгороде 4 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мансарда дома на площади 250 кв. метров сгорела в Нижнем Новгороде 4 февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 17:45 в МЧС поступило сообщение о пожаре в трехэтажном личном жилом доме на ул. Шушенская в Автозаводском районе. Пожарные эвакуировали шесть жильцов дома, в том числе двоих детей, никто из них не пострадал.

В результате пожара сгорела мансарда дома на площади 250 кв.метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 51 человек и 16 единиц техники.

Как отмечается в пресс-релизе, на тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану. Причина пожара устанавливается.