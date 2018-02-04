Юноши и девушки из г.Павлово победили на региональном этапе чемпионата "КЭС-БАСКЕТ" в Нижегородской области Спорт

Юноши и девушки из Павлово стали победителями регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) "КЭС-БАСКЕТ" в Нижегородской области. Об этом пресс-служба Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" сообщила 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, команды получили путевки в чемпионат "КЭС-БАСКЕТ" Приволжского федерального округа. Окружные игры пройдут в марте.

Решающие матчи регионального чемпионата проходили 2-3 февраля на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Александр Невский" в Городце. В финале юноши из Павлово победили команду школы №105 из Нижнего Новгорода, третьим призером стали баскетболисты школы №13 из Арзамаса. В женском финале девушки из Павлово обыграли команду школы №9 из Выксы. Бронза досталась команде школы №14 из Шахуньи.

В церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа приняли участие министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, министр образования Нижегородской области Сергей Злобин и директор Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" Александр Фролов.

Суперфинальный турнир ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" состоится в апреле и впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Кроме того, команды-победители финала Нижегородской области, по праву хозяйки площадки, получат возможность выступить в Суперфинале турнира. По традиции главным призом для чемпионов ШБЛ станет поездка на "Финал четырeх" баскетбольной Евролиги.

Сезон 2017/18 годов – уже одиннадцатый для ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ". Стартовал этот социальный проект в 2007 году в Пермском крае. Со следующего сезона Школьная баскетбольная лига вышла на межрегиональный уровень и тогда же игры чемпионата "КЭС-БАСКЕТ" впервые прошли в Нижегородской области. География лиги год от года расширяется, в сезоне 2017/18 годов к ней присоединилось еще четыре региона, соревнования прошли в 68 регионах России, а также Монголии и Киргизии, в них принимают участие свыше полутора миллионов школьников.

В Нижегородской области в играх чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" выступили 444 команды, на 23 больше, чем в прошлом сезоне – больше пяти тысяч юных спортсменов.

Генеральным спонсором Школьной баскетбольной лиги выступает Группа "Т Плюс".

"Приобщение школьников к спорту и ценностям здорового образа жизни – важная социальная задача, которую успешно решает Проект "КЭС-БАСКЕТ". Причем важно, что речь идет именно об обычных детях: по регламенту к участию в чемпионате не допускаются игроки, заигранные юношеских первенствах России. При этом соревнования "КЭС-БАСКЕТ" традиционно проходят с размахом, их отличает прекрасная организация, это настоящий праздник детского спорта. Сегодня для Павлово двойной успех – обе команды-победительницы из этого города. Поздравляю ребят и желаю им победы в Суперфинале!", – отметил Фролов.