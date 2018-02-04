Два ребёнка пострадали в ДТП в Володарске Нижегородской области 4 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два ребёнка пострадали в ДТП в Володарске Нижегородской области 4 февраля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 15:20 на ул. Центральная,14. По данным УГИБДД, 38-летний водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-32705.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира иномарки: 39-летняя женщина и два мальчика, 13 и шести лет. Кроме того, сотрясение получил 58-летний пассажир автомобиля ГАЗ. Все пострадавшие после осмотра были отпущены.