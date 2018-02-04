Смертность в Нижегородской области снизилась на 3% в январе 2018 года Общество

Смертность в Нижегородской области в январе 2018 года снизилась на 3% по сравнению с январём 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на областное ГУ ЗАГС 5 февраля.



Согласно информации, в январе 2018 года в регионе родилось 2 820 детей, что соответствует показателям января 2017 года. Было усыновлено 19 детей. При этом количество актов о смерти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 3,27% - до 4 325 актов.

Также отмечается, что число заключенных браков в регионе осталось на уровне прошлого года - 1 133.

Напомним, что по итогам 2017 года в Нижегородской области родилось 34 560 детей, из них 18 тысяч 83 мальчика и 16 тысяч 484 девочки. По сравнению с 2016 годом рождаемость снизилась на 11%. Смертность в регионе сократилась за истекший год по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,9% (умерло 47 тысяч 692 человека).