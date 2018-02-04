Россельхознадзор выявил в Нижегородской области более 18,5 тонн заражённого паразитом киви из Ирана Общество

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области выявило более 18,5 тонн заражённого паразитом киви из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба управления 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, в партии свежих киви в количестве 18,5 тонн (происхождение - Исламская республика Иран) обнаружен карантинный объект – тутовая щитовка. При этом отмечается, что в соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями плоды киви, зараженные тутовой щитовкой, не представляют фитосанитарного риска для территории Российской Федерации.

Также сообщается, что на прошедшей неделе сотрудники Россельхознадзора выявили карантинное состояние среди следующей импортной продукции: семь партий свежих фруктов в количестве 136,26 тонн (происхождением из Македонии, республики Молдова, Сербии и Ирана); трёх партий луковиц различных цветочных культур (1,1 млн штук) и трёх партий лука-севка (60 тонн) из Нидерландов; двух тонн молотых пряностей, прибывших из Литвы (происхождением Испания); партии коробок из гофрокартона (7,2 тысяч штук) из Чехии; 19,75 тонн кормовых добавок для животных (Германия), а также 1243 тонны ячменного пивоваренного солода из Республики Беларусь.

СПРАВКА:

Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona) имеет широкое распространение в странах Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии и Океании. Обладая широкой полифагией, наносит серьезный вред яблоне, груше, персику, абрикосу, сливе, красной и черной смородине, ежевике, винограду, черешне, вишне, плантациям чая. Повреждает многие лесные и декоративные культуры из 70 семейств: ясень, платан, иву, конский каштан, тополь, грецкий орех, клен, березу, сирень, шиповник, шелковицу, боярышник, айву японскую, хмель, кизил и др. Помимо плодовых, декоративных и лесных культур способна повреждать ряд травянистых овощных культур: тыкву, морковь, кормовую свеклу, баклажан. На территории России (на юге страны) может представлять угрозу для плодовых и декоративных культур. Вредоносные стадии развития – самки и личинки, заселяющие побеги, ветки, стволы и плоды растений-хозяев. Питаясь соком растений, приводит к угнетению и усыханию отдельных веток, а в случае высокой численности вредителя, к гибели растения. Основным путем проникновения и распространения в новые регионы являются перевозки зараженного посадочного материала. Естественное распространение происходит путем разноса личинок-бродяжек ветром, людьми, птицами и т.д., но из-за быстрой гибели бродяжек (от высыхания), естественное расширение очагов происходит достаточно медленно. Меры борьбы: карантинные, агротехнические, химические, биологические.