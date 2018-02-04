"Газификация населенных пунктов является одной из главных проблем на селе" – Сергей Зуденков Общество

Сергей Зуденков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Газификация населенных пунктов является одной из главных проблем на селе", - считает депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков.

Об этом он сообщил по итогам проведенного приема граждан в Городце.

Как сообщила 5 февраля 2018 года пресс-служба депутата, среди обращений жителей к депутату также были просьбы помочь учреждениям культуры и спорта, выделить материальную помощь, поддержать отстаивание законных интересов.

"Все обращения были рассмотрены, по большинству из них приняты конкретные решения на месте, еще часть запросов взята на контроль. Также по ряду вопросов, требующих оказания правовой помощи, будут сделаны депутатские запросы в органы власти. Особого внимания требует решение социально-важных проблем с газификацией и строительством дорог, с этими вопросами обращаются традиционно часто. Здесь нет единого решения, и в каждом конкретном случае будем искать наиболее эффективный механизм", - подчеркнул Зуденков.

Напомним, правительство Нижегородской области и ПАО "Газпром" планируют в I полугодии 2018 года подписать соглашение по газификации региона до 2023 года.