Почти 400 обращений по новой транспортной схеме поступило от жителей Дзержинска Нижегородской области за месяц Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Дзержинска направит разработчику транспортной схемы города предложения жителей по ее улучшению. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, с 19 декабря 2017 года по 23 января 2018 года в адрес управления транспорта и связи департамента городского хозяйства администрации города от дзержинцев поступило 395 обращений по развитию транспортной схемы, в том числе 17 коллективных. Многие обращения имеют схожую тематику, поэтому они были объединены в группы (всего получилось порядка 30 групп).

"Часть предложений невозможно реализовать из-за отсутствия технической возможности, часть предложений признаны нецелесообразными. Другие могут быть реализованы без внесения изменений в проект новой транспортной схемы. Оставшиеся восемь групп предложений будут направлены разработчику на рассмотрение. Далее "Радар" даст заключение о целесообразности или нецелесообразности внесения в схему этих изменений", - сказал глава администрации города Виктор Нестеров.

Он назвал несколько наиболее обсуждаемых изменений в проект новой маршрутной сети общественного транспорта Дзержинска. Первое из них касается закрытия маршрута Т-1 и введения вместо него маршрута №32. Проанализировав обращения горожан, поступившие в администрацию или озвученные в ходе личных встреч и связанные с закрытием маршрута Т-1, были выявлены две болевых точки: это необходимость сохранения льготного проезда и транспортная связь микрорайона Прибрежный с рынком на ул. Октябрьской, вокзалом, Домом культуры химиков, торговым центром, пенсионным фондом и лечебными учреждениями в конце пр. Циолковского.

В связи с этим предложено изменить трассировку маршрута №32 следующим образом: ул. Попова - ул. Октябрьская - пл. Привокзальная - ул. Урицкого - пр. Циолковского - ул. Гайдара - ул. Буденного - ул. Самохвалова - ул. Петрищева - пр. Ленинского Комсомола - пр. Циолковского - пр. Свердлова - ул. Патоличева (до бул. Космонавтов). "В трассировку маршрута предлагается включить улицу Буденного и улицу Самохвалова, поскольку эта часть города также должна быть доступна с точки зрения транспорта", - отметил Нестеров. Кроме того, 32-ой маршрут автобуса будет без приставки "Т", поэтому на нем будут действовать льготы, в том числе проезд по единым социальным проездным билетам и абонементам.



Второе предлагаемое изменение – связать микрорайон Прибрежный с городом дополнительным автобусным маршрутом. Это достигается с помощью изменения трассировки нового маршрута №31, предложенного разработчиком. Маршрут следует проложить по пр. Чкалова до пл. Дзержинского, далее по ул. Урицкого вниз до автовокзала, от автовокзала снова вверх до ДКХ, далее по пр. Ленина, ул. Черняховского и на ул. Попова, где будет конечная остановка.

Разработчику будут направлены на рассмотрение еще два предложения: по поводу заезда троллейбусов №3 и №4 к онкодиспансеру и по поводу изменения трассировки предложенных "Радаром" новых троллейбусных маршрутов №10 и №11 с целью максимального охвата городских территорий.

"Разработка и внедрение новой транспортной схемы - вопрос сложный, ответственный, поэтому мы тщательно прорабатываем его. Необходимо найти разумный компромисс: чтобы троллейбусы стали экономически эффективными и могли развиваться, чтобы частный бизнес серьезно не пострадал, как и работники предприятий, чтобы горожане не ощутили никаких неудобств из-за изменения транспортной схемы", - отметил глава администрации.

Напомним, администрация Дзержинска планирует ввести новую схему общественного транспорта к осени 2018 года. Ее разработкой занимается пермское ООО "Агентство дорожной информации РАДАР".