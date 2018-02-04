Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2018 19:13  [587] Обществознание для сдачи ЕГЭ выбрало большинство выпускников Нижегородской области в 2018 году
05 февраля 2018 19:11  [151] Сроки выдачи разрешений на строительство при согласовании архитектурных решений не увеличатся, - депград Нижегородской области
05 февраля 2018 18:35  [246] Нелегальный перевозчик на маршруте Нижний Новгород – Дзержинск оштрафован на 300 тысяч рублей
05 февраля 2018 18:35  [176] "Мы не получили ни одного сообщения о конфликтах с подачей заявлений в первый класс", - Виктория Лычагина
05 февраля 2018 18:32  [159] Плата жителей Дзержинска Нижегородской области за отопление сокращена на 65 млн рублей после перерасчета
05 февраля 2018 18:14  [204] Движение по ул. Провиантской в Нижнем Новгороде частично ограничено до 20 февраля
05 февраля 2018 18:04  [424] Владимир Никифоров обошел Владимира Челомина в конкурсе на должность гендиректора нижегородского фонда капремонта МКД
05 февраля 2018 17:59  [164] Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует направить 0,9 млн рублей на исследование территории "Зари"
05 февраля 2018 17:46  [247] Непогода в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 16:40  [160] Нижегородское правительство перенесло срок создания медцентра ранней диагностики на 2018 год
Общество

Почти 400 обращений по новой транспортной схеме поступило от жителей Дзержинска Нижегородской области за месяц

05 февраля 2018 14:31  [1240] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Дзержинска направит разработчику транспортной схемы города предложения жителей по ее улучшению. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, с 19 декабря 2017 года по 23 января 2018 года в адрес управления транспорта и связи департамента городского хозяйства администрации города от дзержинцев поступило 395 обращений по развитию транспортной схемы, в том числе 17 коллективных. Многие обращения имеют схожую тематику, поэтому они были объединены в группы (всего получилось порядка 30 групп).

"Часть предложений невозможно реализовать из-за отсутствия технической возможности, часть предложений признаны нецелесообразными. Другие могут быть реализованы без внесения изменений в проект новой транспортной схемы. Оставшиеся восемь групп предложений будут направлены разработчику на рассмотрение. Далее "Радар" даст заключение о целесообразности или нецелесообразности внесения в схему этих изменений", - сказал глава администрации города Виктор Нестеров.

Он назвал несколько наиболее обсуждаемых изменений в проект новой маршрутной сети общественного транспорта Дзержинска. Первое из них касается закрытия маршрута Т-1 и введения вместо него маршрута №32. Проанализировав обращения горожан, поступившие в администрацию или озвученные в ходе личных встреч и связанные с закрытием маршрута Т-1, были выявлены две болевых точки: это необходимость сохранения льготного проезда и транспортная связь микрорайона Прибрежный с рынком на ул. Октябрьской, вокзалом, Домом культуры химиков, торговым центром, пенсионным фондом и лечебными учреждениями в конце пр. Циолковского.

В связи с этим предложено изменить трассировку маршрута №32 следующим образом: ул. Попова - ул. Октябрьская - пл. Привокзальная - ул. Урицкого - пр. Циолковского - ул. Гайдара - ул. Буденного - ул. Самохвалова - ул. Петрищева - пр. Ленинского Комсомола - пр. Циолковского - пр. Свердлова - ул. Патоличева (до бул. Космонавтов). "В трассировку маршрута предлагается включить улицу Буденного и улицу Самохвалова, поскольку эта часть города также должна быть доступна с точки зрения транспорта", - отметил Нестеров. Кроме того, 32-ой маршрут автобуса будет без приставки "Т", поэтому на нем будут действовать льготы, в том числе проезд по единым социальным проездным билетам и абонементам.

Второе предлагаемое изменение – связать микрорайон Прибрежный с городом дополнительным автобусным маршрутом. Это достигается с помощью изменения трассировки нового маршрута №31, предложенного разработчиком. Маршрут следует проложить по пр. Чкалова до пл. Дзержинского, далее по ул. Урицкого вниз до автовокзала, от автовокзала снова вверх до ДКХ, далее по пр. Ленина, ул. Черняховского и на ул. Попова, где будет конечная остановка.

Разработчику будут направлены на рассмотрение еще два предложения: по поводу заезда троллейбусов №3 и №4 к онкодиспансеру и по поводу изменения трассировки предложенных "Радаром" новых троллейбусных маршрутов №10 и №11 с целью максимального охвата городских территорий.

"Разработка и внедрение новой транспортной схемы - вопрос сложный, ответственный, поэтому мы тщательно прорабатываем его. Необходимо найти разумный компромисс: чтобы троллейбусы стали экономически эффективными и могли развиваться, чтобы частный бизнес серьезно не пострадал, как и работники предприятий, чтобы горожане не ощутили никаких неудобств из-за изменения транспортной схемы", - отметил глава администрации.

Напомним, администрация Дзержинска планирует ввести новую схему общественного транспорта к осени 2018 года. Ее разработкой занимается пермское ООО "Агентство дорожной информации РАДАР".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде04 февраля 2018Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде

Фоторепортажи
Непогода в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 17:46Непогода в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph