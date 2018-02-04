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Общество

Пользователи "Интерактивного ТВ" от "Ростелеком" могут стать участниками акции "Выгодная фильмотека"

05 февраля 2018 15:34  [1013] Общество

Пользователи услуги "Интерактивное ТВ" компании "Ростелеком" могут стать участниками акции "Выгодная фильмотека" до 31 марта 2018 года. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 5 февраля.

Согласно информации, в этот период можно оформить четыре видеоподписки на специальных условиях – очень большая коллекция кино, сериалов и мультфильмов для всей семьи, которая регулярно обновляется. Акция предлагает очень выгодные условия, чтобы познакомиться с сервисом подписок на тематический кино- и видеоконтент.

В акции "Выгодная фильмотека" доступны четыре подписки: "Сделано в России" – только родное: советская киноклассика и современные российские фильмы (от 100 наименований), а также десятки известных сериалов, собранные в одном разделе; "Детский клуб" – подборка мультфильмов и анимационных сериалов в одном разделе ("Свинка Пеппа", "Маша и Медведь", "Смешарики" и многое другое); "ABC Studios Сериалы" – более 50 самых популярных сериалов известной студии, включая "Агенты Щ.И.Т", "Следствие по телу", "Гимнастки" и "Остаться в живых"; "Волшебный мир Disney" – предложение для истинных поклонников Disney: коллекция анимационных и художественных фильмов от знаменитой студии, включая "Корпорацию монстров", "История игрушек", "В поисках Немо" и другие шедевры.

Подключить подписку можно в интерфейсе ТВ-приставки.

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