Пользователи "Интерактивного ТВ" от "Ростелеком" могут стать участниками акции "Выгодная фильмотека"

Пользователи услуги "Интерактивное ТВ" компании "Ростелеком" могут стать участниками акции "Выгодная фильмотека" до 31 марта 2018 года. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 5 февраля.
Согласно информации, в этот период можно оформить четыре видеоподписки на специальных условиях – очень большая коллекция кино, сериалов и мультфильмов для всей семьи, которая регулярно обновляется. Акция предлагает очень выгодные условия, чтобы познакомиться с сервисом подписок на тематический кино- и видеоконтент.
В акции "Выгодная фильмотека" доступны четыре подписки: "Сделано в России" – только родное: советская киноклассика и современные российские фильмы (от 100 наименований), а также десятки известных сериалов, собранные в одном разделе; "Детский клуб" – подборка мультфильмов и анимационных сериалов в одном разделе ("Свинка Пеппа", "Маша и Медведь", "Смешарики" и многое другое); "ABC Studios Сериалы" – более 50 самых популярных сериалов известной студии, включая "Агенты Щ.И.Т", "Следствие по телу", "Гимнастки" и "Остаться в живых"; "Волшебный мир Disney" – предложение для истинных поклонников Disney: коллекция анимационных и художественных фильмов от знаменитой студии, включая "Корпорацию монстров", "История игрушек", "В поисках Немо" и другие шедевры.
Подключить подписку можно в интерфейсе ТВ-приставки.
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