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05 февраля 2018 16:40  [160] Нижегородское правительство перенесло срок создания медцентра ранней диагностики на 2018 год
Общество

Нижегородское правительство перенесло срок создания медцентра ранней диагностики на 2018 год

05 февраля 2018 16:40  [160] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области перенесло срок создания медицинского центра ранней диагностики на 2018 год. Об этом сообщается в материалах на сайте областного кабмина.

Центр предполагается создать на базе диагностического центра в Нижнем Новгороде (ул. Решетниковская, 2). Ранее договор о государственно-частном партнерстве на создание учреждения мининвест был намерен заключить в 2017 году. В конце января 2018 года правительство утвердило перечень объектов, планируемых к реализации на основе ГЧП в текущем году. В него также вошел проект создания патологоанатомического отделения на базе больницы №13 в Нижнем Новгороде, который тоже планировалось реализовать в 2017 году.

Напомним, в центре ранней диагностики планируется внедрить систему выявления на ранних стадиях онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний, связанных с женским репродуктивным здоровьем. Задачей инвестора будет являться реконструкция и оборудование помещений в диагностическом центре. Выполнение таких работ займет полгода и потребует 100 млн рублей.

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