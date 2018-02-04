Нижегородское правительство перенесло срок создания медцентра ранней диагностики на 2018 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области перенесло срок создания медицинского центра ранней диагностики на 2018 год. Об этом сообщается в материалах на сайте областного кабмина.



Центр предполагается создать на базе диагностического центра в Нижнем Новгороде (ул. Решетниковская, 2). Ранее договор о государственно-частном партнерстве на создание учреждения мининвест был намерен заключить в 2017 году. В конце января 2018 года правительство утвердило перечень объектов, планируемых к реализации на основе ГЧП в текущем году. В него также вошел проект создания патологоанатомического отделения на базе больницы №13 в Нижнем Новгороде, который тоже планировалось реализовать в 2017 году.



Напомним, в центре ранней диагностики планируется внедрить систему выявления на ранних стадиях онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний, связанных с женским репродуктивным здоровьем. Задачей инвестора будет являться реконструкция и оборудование помещений в диагностическом центре. Выполнение таких работ займет полгода и потребует 100 млн рублей.