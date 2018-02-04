Сбербанк предоставил малому бизнесу возможность бесплатно открыть расчетный счет

Фото:
Представители малого бизнеса могут открыть расчетный счет в Сбербанке бесплатно. Об этом пресс-служба банка сообщила 5 февраля 2018 года.
Согласно информации, для этого нужно сразу подключиться к одному из пакетов услуг банка: кроме пакета "Лeгкий старт", в который уже входит бесплатное открытие расчетного счета.
"Сбербанк заинтересован в развитии предпринимательства в России, и мы продолжаем делать банковские услуги для малого бизнеса максимально доступными. Наши инициативы востребованы рынком: например, с начала сентября наши клиенты подключили уже более 150 тысяч пакетов услуг “Лeгкий старт”. Для наших новых клиентов, которые выбирают другие пакеты услуг, мы отменили плату за открытие расчетного счета", - отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.
Новое предложение Сбербанка для малого бизнеса дополняет действующую акцию "Приведи друга", которая позволяет получить бесплатное обслуживание с любым из подключенных пакетов услуг.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+