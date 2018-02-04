Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Игоря Тулаева Происшествия

Игорь Тулаев Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Игоря Тулаева. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, 18-летний Тулаев ушел из дома в Сергаче 31 января и не вернулся.

Его приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Был одет в черную шапку, светло-коричневую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Особые приметы: шрам на нижней губе.

При себе имел паспорт, водительское удостоверение и телефон. Может находиться в другом городе.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении молодого человека, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).