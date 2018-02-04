Арзамасский машзавод в Нижегородской области увеличивает уставный капитал в 2,5 раза

ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" (АМЗ, Нижегородская область, находится под управлением Военно-промышленной компании, ВПК) увеличивает уставный капитал на 960 млн рублей. Об этом говорится в сообщении предприятия.
Согласно информации, акционеры компании 5 февраля приняли решение о размещении 1,2 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 800 рублей за штуку. Цена размещения указана в размере 895 рублей за штуку. Таким образом, уставный капитал компании возрастет почти в 2,5 раза – на 960 млн рублей. По итогам третьего квартала 2017 года он составлял 678,2 млн рублей.
Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу ООО "Беркут" (Москва) и ПАО "Завод корпусов" (Выкса, Нижегородская область).
Напомним, Арзамасский машзавод увеличил чистую прибыль за девять месяцев 2017 года в 4,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до 971,5 млн рублей.
СПРАВКА:
АМЗ основан в 1972 году и является одним из ведущих предприятий страны по производству бронетехники. Сейчас специализируется на изготовлении бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А и их модификаций, а также транспортного средства специального назначения "Тигр" в разных модификациях. Помимо этого, завод ведет работу по созданию новых образцов военной техники - "Медведь", "Каратель" и "Бумеранг".
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