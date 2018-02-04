Плата жителей Дзержинска Нижегородской области за отопление сокращена на 65 млн рублей после перерасчета Общество

Плата жителей Дзержинска Нижегородской области за отопление сокращена на 65 млн рублей после перерасчета. Об этом пресс-служба Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" сообщила 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, основными причинами снижения потребления теплоносителя стали более высокая температура наружного воздуха и проведение в домах мероприятий по энергосбережению.

В многоквартирных домах с общедомовыми приборами учета (ОПУ) плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний ОПУ за предыдущий год, начисления за данную услугу производятся в течение всего года. По итогам года производится корректировка размера платы за отопление с учетом фактических показаний приборов учета. В Дзержинске расчет платы за отопление производит Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" от имени поставщика услуги ПАО "Т Плюс".

Результаты корректировки были отражены в выставленных жителям квитанциях за январь 2018 года. Анализ результатов проведенной корректировки показал, что по 82% домов Дзержинска произведено снижение размера платы за отопление, по оставшимся 18% – в сторону увеличения. Итоговая корректировка по городу составила 65 млн рублей в сторону снижения.

"Эти деньги, выплаченные ранее жителями города, по сути возвращены им по результатам произведенной корректировки. Снижение начислений за отопление вызвано снижением фактического потребления данной услуги в масштабах города. Это в первую очередь обусловлено тем, что 2017 год в целом оказался теплее 2016. Свой вклад в общий результат внесли и предпринятые в ряде МКД мероприятия по энергосбережению. Соответственно, управляющим компаниям и жителям домов, где плата за отопление по итогам 2017 года увеличилась, стоило бы проанализировать причины этого и принять меры к снижению теплопотерь. Показания ОПУ – объективное свидетельство того, насколько эффективно расходуется ресурс", – сказал директор Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Информация о корректировке платы за отопление размещена на лицевой и оборотной стороне январской квитанции, а также на сайте ЕРКЦ. По вопросам начислений жители могут обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов ООО "ЕРКЦ" или задать вопрос на сайте компании. По ряду многоквартирных домов Дзержинска для проведения итоговой корректировки за 2017 год потребовалась дополнительная проверка показаний ОПУ. В связи с этим жителям данных МКД корректировка размера платы за отопление по итогам 2017 года будет произведена в марте 2018 года.