Плата жителей Дзержинска Нижегородской области за отопление сокращена на 65 млн рублей после перерасчета. Об этом пресс-служба Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" сообщила 5 февраля 2018 года.
Согласно информации, основными причинами снижения потребления теплоносителя стали более высокая температура наружного воздуха и проведение в домах мероприятий по энергосбережению.
В многоквартирных домах с общедомовыми приборами учета (ОПУ) плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний ОПУ за предыдущий год, начисления за данную услугу производятся в течение всего года. По итогам года производится корректировка размера платы за отопление с учетом фактических показаний приборов учета. В Дзержинске расчет платы за отопление производит Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" от имени поставщика услуги ПАО "Т Плюс".
Результаты корректировки были отражены в выставленных жителям квитанциях за январь 2018 года. Анализ результатов проведенной корректировки показал, что по 82% домов Дзержинска произведено снижение размера платы за отопление, по оставшимся 18% – в сторону увеличения. Итоговая корректировка по городу составила 65 млн рублей в сторону снижения.
"Эти деньги, выплаченные ранее жителями города, по сути возвращены им по результатам произведенной корректировки. Снижение начислений за отопление вызвано снижением фактического потребления данной услуги в масштабах города. Это в первую очередь обусловлено тем, что 2017 год в целом оказался теплее 2016. Свой вклад в общий результат внесли и предпринятые в ряде МКД мероприятия по энергосбережению. Соответственно, управляющим компаниям и жителям домов, где плата за отопление по итогам 2017 года увеличилась, стоило бы проанализировать причины этого и принять меры к снижению теплопотерь. Показания ОПУ – объективное свидетельство того, насколько эффективно расходуется ресурс", – сказал директор Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.
Информация о корректировке платы за отопление размещена на лицевой и оборотной стороне январской квитанции, а также на сайте ЕРКЦ. По вопросам начислений жители могут обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов ООО "ЕРКЦ" или задать вопрос на сайте компании. По ряду многоквартирных домов Дзержинска для проведения итоговой корректировки за 2017 год потребовалась дополнительная проверка показаний ОПУ. В связи с этим жителям данных МКД корректировка размера платы за отопление по итогам 2017 года будет произведена в марте 2018 года.
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