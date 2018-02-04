"Мы не получили ни одного сообщения о конфликтах с подачей заявлений в первый класс", - Виктория Лычагина Общество

Виктория Лычагина

"В этом году редакцией сайта ННМама.ру не было получено ни одного сообщения о конфликтных ситуациях, связанных с подачей заявлений в первый класс", - сообщила директор информационного портала для родителей "НН-МАМА" Виктория Лычагина.

Об этом она сказала, комментируя деятельность администрации Нижнего Новгорода по решению проблемы приема заявлений в первый класс нижегородских школ.

"Радует, что все большее количество школ начинает заботиться об удобстве родителей, организуя прием документов электронным способом или составляя график приема родителей, проживающих на микроучастке. Это позволяет избежать ненужных и обременительных очередей", - пояснила Лычагина.

По словам руководителя информационного портала, редакция ежегодно проводит мониторинг ситуации, связанной с поступлением в первый класс. Принятые по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова меры показали улучшение организации процедуры подачи документов.

"Наши родители на сайте активно обсуждали вопрос внесения изменений в распределение адресов по микроучасткам школ. Есть одно пожелание к департаменту образования: при подготовке приемной кампании хочется видеть как можно раньше финальное постановление с точным списком адресов школ. Это позволит родителям не нервничать, записать ребенка в школу будущего первоклассника и спокойно подготовиться к поступлению по месту жительства", - отметила Лычагина.

Говоря о том, что больше всего волнует сегодня родителей, чьим детям предстоит пойти в первый класс, она подчеркнула, что в родительских кругах обсуждается вопрос прикрепления к школе будущих первоклассников, проживающих в новостройках, адреса которых не указаны в постановлении администрации города. В связи с длительностью запрашиваемой информации вопросы данной тематики перенаправляются в районные управления образования.

"Часть родителей воспользовались впервые организованной "горячей линией" и получили исчерпывающие ответы, часть – предпочли по привычке обратиться в районный отдел образования для решения спорных вопросов", - добавила она.