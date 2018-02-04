Нелегальный перевозчик на маршруте Нижний Новгород – Дзержинск оштрафован на 300 тысяч рублей Общество

Нелегальный автобусный перевозчик на маршруте Нижний Новгород – Дзержинск оштрафован на 300 тысяч рублей. Об этом региональный минтранс сообщил 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, автобус нелегального перевозчика был арестован и помещен на стоянку 2 февраля. Пассажиры были пересажены в автобус легального перевозчика. В отношении нелегала было возбуждено дело по ч.4 ст.11.33 КоАП РФ (использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок).

В сообщении отмечается, что арестованный автобус будет выдан его владельцу только после оплаты штрафа.

Напомним также, что уголовное дело заведено в конце января на водителя неисправного автобуса, следовавшего из Чебоксар в Нижний Новгород.