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Общество

Обществознание для сдачи ЕГЭ выбрало большинство выпускников Нижегородской области в 2018 году

05 февраля 2018 19:13  [587] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обществознание для сдачи ЕГЭ вновь выбрало большинство выпускников в Нижегородской области. Об этом министерство образования региона сообщило 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, этот предмет для экзамена по выбору назвали 54% нижегородских участников ЕГЭ-2018. Востребованными остались такие учебные предметы как физика – 28% всех участников ЕГЭ-2018, история – 20% и биология – 19%.

Кроме того, в регионе наблюдается рост количества выпускников, желающих сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ – на 4%, биологии – на 3%, математике базового уровня – на 2% по сравнению с 2017 годом.

По данным министерства для сдачи ЕГЭ-2018 года в Нижегородской области зарегистрировались 14 тысяч 220 граждан, что сравнимо с количеством участников ЕГЭ прошлого года.

Напомним, для получения аттестата выпускники сдают обязательные предметы — русский язык и математику базового либо профильного уровня. Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору для поступления в вузы.

Напомним также, что итоговые экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Расписание опубликовано на официальном портале ЕГЭ.

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