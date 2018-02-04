Обществознание для сдачи ЕГЭ выбрало большинство выпускников Нижегородской области в 2018 году

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Обществознание для сдачи ЕГЭ вновь выбрало большинство выпускников в Нижегородской области. Об этом министерство образования региона сообщило 5 февраля 2018 года.
Согласно информации, этот предмет для экзамена по выбору назвали 54% нижегородских участников ЕГЭ-2018. Востребованными остались такие учебные предметы как физика – 28% всех участников ЕГЭ-2018, история – 20% и биология – 19%.
Кроме того, в регионе наблюдается рост количества выпускников, желающих сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ – на 4%, биологии – на 3%, математике базового уровня – на 2% по сравнению с 2017 годом.
По данным министерства для сдачи ЕГЭ-2018 года в Нижегородской области зарегистрировались 14 тысяч 220 граждан, что сравнимо с количеством участников ЕГЭ прошлого года.
Напомним, для получения аттестата выпускники сдают обязательные предметы — русский язык и математику базового либо профильного уровня. Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору для поступления в вузы.
Напомним также, что итоговые экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Расписание опубликовано на официальном портале ЕГЭ.
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