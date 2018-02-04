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Общество

"МегаФон" проводит акцию в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня

06 февраля 2018 09:09  [135] Общество

"МегаФон" проводит акцию в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба компании 5 февраля 2018 года.

Согласно информацию, "МегаФон" предлагает своим клиентам возможность сделать подарок близким или друзьям. С 1 февраля по 30 апреля 2018 года в салонах связи и интернет-магазине оператора действует акция по покупке двух смартфонов Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного.

В акции могут принять участие абоненты тарифов "Включайся! Слушай", "Включайся! Говори", "Включайся! Общайся", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум". При условии подключения и оплаты опции "Бонус 1500 рублей на счет на 5 месяцев" для каждого смартфона стоимость двух устройств составит 9 990 рублей.

"Мы предлагаем своим клиентам очень выгодные условия на покупку Xiaomi Redmi Note 5A. Большой дисплей смартфона и аккумулятор с высокой ёмкостью позволят наслаждаться воспроизведением видео до 11 часов, играми или разговорами с друзьями", - прокомментировал генеральный директор "МегаФон-Ритейл" Кирилл Шибанов.

В сообщении также отмечается, что смартфоны Xiaomi быстро набирают популярность в России. В сети "МегаФона" на конец третьего квартала 2017 года зарегистрировано 14,2 млн мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44% в течение 2017 года. На конец прошлого года лидером среди зарегистрированных в сети устройств LTE остается Samsung. На втором месте смартфоны Apple, а замыкает тройку Lenovo. Однако смартфоны Xiaomi имеют все шансы с четвертого места войти в ТОП-3 устройств, которыми пользуются наши абоненты.

В декабре 2017 года смартфоны Xiaomi заняли третье место по числу проданных 4G смартфонов в салонах "МегаФона".

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