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Происшествия

Суд приговорил жителя Нижегородской области к ограничению свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве

06 февраля 2018 09:27  [180] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил жителя Лукояновского района Нижегородской области к ограничению свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 6 февраля 2018 года.

Судом установлено, что днём 26 сентября 2017 года 40-летний житель села ехал домой из Лукоянова. Из хулиганских побуждений со своего мобильного телефона он позвонил в ООО "Нижегородэнергогазрачет" и сообщил о заложенном в здании взрывном устройстве. Людей, находившихся в здании, эвакуировали, взрывчатых устройств обнаружено не было.

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание по ч. 1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающим опасность гибели людей) в виде ограничения свободы сроком 10 месяцев.

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