Более тысячи сотрудников Сбербанка из семи стран принимают участие в VII зимней Сбербанкиаде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более тысячи сотрудников Сбербанка из семи стран принимают участие в VII зимней Сбербанкиаде, которая открылась на Красной поляне в Сочи 6 февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщается в пресс-релизе, в Сбербанкиаде участвуют более 1100 сотрудников Сбербанка из семи стран: России, Казахстана, Беларуси, Сербии, Чехии и Австрии. За победу в общекомандном зачёте будут бороться 22 команды из территориальных и дочерних банков, центрального аппарата и дочерних компаний.



В торжественной церемонии открытия соревнований, которая состоялась на ледовой арене "Шайба" в Олимпийском парке Сочи, приняли участие 10 чемпионов мира. Режиссером-постановщиком церемонии выступил заслуженный мастер спорта, чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр фигурист Илья Авербух. В шоу выступили выдающиеся фигуристы, чемпионы мира и олимпиад Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов.



Среди почетных гостей церемонии открытия были легенды российского спорта: биатлонисты Максим Чудов, Иван Черезов, Николай Круглов и лыжник Александр Легков. В этот вечер на лед в полной вратарской экипировке вышел президент Федерации хоккея Владислав Третьяк. "Это не первая моя Сбербанкиада. Всегда получаю колоссальное удовольствие, когда приезжаю в гости к спортсменам Сбербанка, вижу как они развиваются, как стремятся к победе", - рассказал он.



Соревнования проходят на олимпийских объектах, в числе которых комплексы "Горная карусель" и "Лаура", ледовые арены "Роза Хутор" и "Галактика". Спортсмены разыграют 23 комплекта наград в хоккее, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте и сноуборде. Кроме того, в программу Сбербанкиады включен командный квест, сочетающий в себе интеллект и физическую подготовку. Сбербанкиада завершится 10 февраля.